شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبي راشد: متحمسة لمشاهدة أفلام مهرجان الشارقة وفلسطين فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المذيعة ريا أبى راشد، خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 إنها متحمسة بوجودها في مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب التي انطلقت فعالياته أمس بحضور عدد من نجوم مصر منهم حسين فهمى وليلى علوى ومدحت العدل.

وأضافت أنها متحمسة لمشاهدة الأطفال في الأفلام حيث الأكثر موهبة ولديهم خبرة كبيرة في تمثيل الأدوار، خصوصًا أن الجمهور يكتشف السينما من خلالهم.

وأعربت ريا عن حزنها الشديد عما يحدث في فلسطين وغزة قائلة شيء يوجع القلب والأمة الإسلامية والعربية متفاعلة معاهم، وفلسطين في قلوبنا وأتمنى لهم حياة سعيدة .

وحضر كل من الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة المهرجان والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةمن دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.