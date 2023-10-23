شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تشارك فى فريق متطوعى الهلال الأحمر لمساندة غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة دينا الشربينى فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى قطاع غزة، ونشرت دينا مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ظهرت فيه وهى ترتدى الملابس الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصرى معلقًا على الفيديو: " قلوبنا مع غزة".

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى فلسطين، منهم ياسمين صبرى، زينة، أحمد العوضى، أسماء جلال، هنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين الذين حثوا الكل على التبرع من أجل مساعدة الأشقاء فى فلسطين.

وكانت دينا الشربينى قد دعت جموع الشعب المصرى لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين، يوم الجمعة الماضيى، أمام المنصة بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة، وقالت دينا الشربيني خلال فيديو لها: "في الظروف الصعبة والبشعة والعصيبة اللى بيمر بيها اخواتنا وأهلنا في فلسطين، اقل حاجة ممكن نعملها اننا نحتج وندعمهم ولازم ندعم مصر بلدنا وندعم القيادة السايسية عشان نحافظ على الأمن القومى بتاعنا".

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.