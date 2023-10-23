دينا الشربيني تشارك في تجهيز المساعدات لأهل غزة

انضمت الفنانة دينا الشربيني، لفريق الهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات الغذائية والطبية، التي يتم إرسالها لأهالي غزة، وذلك بعد الدمار الشامل الذي لحق بالقطاع.

ونشرت دينا الشربيني، فيديو خلال مشاركتها بتجهيز المساعدات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وقالت فيه: «أنا النهاردة موجودة فى الهلال الأحمر المصرى وحسيت إنى دى أقل حاجة ممكن أعلمها».

وتابعت: «لما جيت شفت إزاى الناس بتتعب عشان توصل المساعدات لأخواتنا وأهلنا فى فلسطين، ونفسى الناس كلها تيجى وتساعد وتساهم فى ده».

وكانت آخر أعمال دينا الشربيني، هو فيلم «تاج»، للفنان تامر حسني، والذي حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور منذ بداية عرضه، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم «تاج» حول «حسن» تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلف ويعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

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