نادين نسيب تعتذر لجمهورها

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" رسالة اعتذارت من خلالها لمتابعيها بسبب نشرها فيديوهات حول جولاتها خارج البلاد، في ظل الأحداث التي تشهدها فلسطين من عدوان إسرائيل.

وكتبت نادين نسيب نجيم: "بعتذر على هذا البوست اللي كان لازم ينزل من 10 أيام بس بسبب الظروف طبعًا ما كان له مطرح أبدًا.. بعيدًا عن القضية اللي كلنا مؤمنين ومتعاطفين ومتمسكين فيها ونعمل جهدنا حتى ندعم الأبرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا".

وتابعت: "بس مجبورة انزل لسببين لأنه يعملوا علي حملات فولو وانفولو حسابات وهمية وريبورت كتير.. وطبعًا نحن ملزمين نكفي شغلنا والتزامتنا".

وأختتمت: "ولكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا ونستمر بالدعم وبالمقابل شغلنا مسؤولية علينا والشركات الملتزمين معايا.. بحبكم من كل قلبي والله ينصركم ويقويكم يا رب.. ويرحم كل الشهداء".

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