ليلى علوي تُشارك فى حملة "تراحم" لدعم أهالى قطاع غزة

حرصت الفنانة ليلى علوي على المشاركة ضمن حملة “تراحم” لجمع التبرعات لصالح أهالي قطاع غزة، وتشمل مساعدات طبية وغذائية. شاركت “ليلى” عبر حسابها على موقع الصور “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء تواجدها في حملة تراحم رفقة الفنان حسين فهمي والمنتج مدحت العدل وغيرهما من الفنانين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: “حملة تراحم.. من أجل غزة بالشارقة”. قد يهمك أيضا: حسين فهمي وليلى علوي ومدحت العدل يشاركون في تعبئة مساعدات لأهل غزة تفاصيل مشاركة ليلى علوي في موسم الرياض

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