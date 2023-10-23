أحمد العوضي يشارك جمعية الهلال الأحمر في دعمها لفلسطين

القاهرة- الخليج 365
للفنان أحمد العوضي، أثناء تواجده في جمعية الهلال الأحمر، ومشاركته في دعم أهالي غزة وفلسطين، وقام بإجراء جولة تفقدية داخلها.
وفي سياق آخر، علق أحمد العوضي، مؤخرًا على مايحدث في فلسطين داعمًا القضية الفلسطينية وأهالي غزة بنشره صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
منشور أحمد العوضي
وجاء نص الصورة، قائلًا: عندما يقال لك من انت؟ قل: أنا ياسيدي من أرض الايمان ومن بلد جميع الاديان... أنا من حيث سمعت اجراس الكنائس وعلا صوت الأذان... أنا من أرض المقاومة فيها عنوان أنا من ام ارضعتني حب الحرية... ومن اب علمني عشق الأرض من الأبجدية... أنا من تراب فلسطين
وقام أحمد العوضي سابقًا بنشر صورة نتنياهو عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ومكتوب عليها "عليها مجرم حرب"، وكتب أحمد العوضي معلقًا: أنتم الارهاب وليس نحن يئس الشيطان ان يُعَبدُ في جزيرة العرب.
كما دعم أيضًا الشعب الفلسيطيني بنشر صورة المسجد الأقصى على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقًا: كل قلوبنا مع الشعب الفلسطيني واخواتنا الفلسطينيين.
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