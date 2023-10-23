محمد منير يعلن استعداده لتحضير أغنية جديدة لفلسطين تضامناً مع احداث غزة

كشف أحد المقربين من الفنان المصري محمد منير، عن استعداد الأخير لتحضير اغنية جديدة لفلسطين تضامنا مع أحداث غزةونشر صورة تجمعه برفقة الفنان محمد منير من الطائرة وكتب :" لحظة وصول الكينج إلى القاهرة بعد أن قطع إجازته السنوية في ألمانيا للتحضير لعمل فني جديد دعماً ومشاركة للأحداث الجارية".

والجدير بالذكر أن محمد منير كان من أوائل الفنانين المصريين الذين غنوا لفلسطين، حيث قدم أغنية القدس، وقد مُنعت هذه الغنوة ورفضتها الرقابة لمدة 10 سنوات، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك بسبب اتفاقية كامب ديفيد.ومن ثم أفرج عن أغنية القدس، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث سمحت الرقابة بها وتم طرحها عام 1986.

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