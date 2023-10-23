القاهرة- الخليج 365
كشف أحد المقربين من الفنان المصري محمد منير، عن استعداد الأخير لتحضير اغنية جديدة لفلسطين تضامنا مع أحداث غزةونشر صورة تجمعه برفقة الفنان محمد منير من الطائرة وكتب :" لحظة وصول الكينج إلى القاهرة بعد أن قطع إجازته السنوية في ألمانيا للتحضير لعمل فني جديد دعماً ومشاركة للأحداث الجارية".
والجدير بالذكر أن محمد منير كان من أوائل الفنانين المصريين الذين غنوا لفلسطين، حيث قدم أغنية القدس، وقد مُنعت هذه الغنوة ورفضتها الرقابة لمدة 10 سنوات، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك بسبب اتفاقية كامب ديفيد.ومن ثم أفرج عن أغنية القدس، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث سمحت الرقابة بها وتم طرحها عام 1986.
قد يهمك أيضا:
فجر السعيد تهاجم محمد منير
الفنان محمد منير ُيلغي جولته الغنائية في أميركا
كانت هذه تفاصيل خبر محمد منير يعلن استعداده لتحضير أغنية جديدة لفلسطين تضامناً مع احداث غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.