عمرو عبد الجليل يحقق نجاحاً كبيراً في "الخميس اللي جاي".. إليكم إيرادات الفيلم

ميرنا وليد - بيروت - يحقق فيلم "الخميس اللي جاي" الجديد من بطولة الممثل المصري عمرو عبد الجليل نجاحاً كبيراً في صالات العرض حيث وصلت إيراداته إلى 252 ألفًا و851 جنيه في يوم واحد ، لتكون حصيلة إيراداته 588 ألفًا و51 جنيه حتى الأن.



ويشارك في بطولة الفيلم الممثل بيومي فؤاد والفنانة مي كساب، وتدور أحداث العمل في اطار كوميدي فانتازي حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

كما يشارك في الفيلم الممثلون حسام داغر ومحمد طعيمة وسامي مغاوري وليلى عز العرب وسليمان عيد وإيمان السيد وهو من اخراج حسن صالح وتأليف ورشة كتابة. ومن آخر اعمال عمرو عبد الجليل فيلم بعد الشر الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.