بالصور- نور إيهاب و نور بدر في أجواء رومانسية مليئة بالحب

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور إيهاب على الجمهور برفقة زوجها الممثل المصري نور بدر بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان بجو رومنسي مليئ بالحب، كما وشاركت نور صورة لها ظهرت فيها بلوك رائع إرتدت فيه توب ديق باللون الأبيض والبيج من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكان قد إحتفل نور بدر ونور إيهاب بشكل رسمي بخطوبتهما، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

وشاركت نور إيهاب الجمهور مقطع فيديو وثقت من خلالها أجواء الحفل الذي أقيم في المنزل، وظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً قصير وضيق باللون الأزرق الفاتح، بكتف واحد وطويل، ونقشة باللون الذهبي على الكتف الثاني.



