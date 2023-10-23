55 نجماً عالمياً من بينهم نجوم عرب أرسلوا رسالة لـ جو بايدن.. إليكم مضمونها

ميرنا وليد - بيروت - وقع 55 فنانًا وممثلاً عالميًا خطابًا مفتوحًا موجه للرئيس الأميركي جو بايدن يطالبه بمطالبة وقف إطلاق النار على غزة.



وكان من ضمن الموقعين نجوم من هوليوود من بينهم كيت بلانشيت، أندرو جارفيلد، واكين فينيكس، ريز أحمد، ماهرشالا علي، ريز أحمد، كريستين ستيوارت، وغيرهم.

وتضمنت أيضًا القائمة مجموعة من النجوم العرب و نجوم من اصول عربية من بينهم باسم يوسف، رامي يوسف، مي قلماوي، مو عامر، هند صبري، فرح بسيو، وغيرهم.

وجاء في الرسالة: "إننا نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن المحتجزين".

إننا نجتمع معا كفنانين ومناصرين، ولكن الأهم من ذلك كبشر نشهد الخسائر الفادحة في الأرواح والأهوال التي تتكشف في إسرائيل وفلسطين.

نطلب منك، كرئيس للولايات المتحدة، أن تدعو إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان حياة أخرى. لقد قُتل أكثر من 5000 شخص في الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين – وهو رقم يعرف أي شخص ذو ضمير أنه كارثي. نحن نؤمن بأن الحياة كلها مقدسة، بغض النظر عن الدين أو العرق، وندين قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إننا نحث إدارتكم، وجميع زعماء العالم، على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن. نصف سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة هم من الأطفال، وأكثر من ثلثيهم من اللاجئين وأحفادهم الذين أجبروا على الفرار من منازلهم. ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم.

نحن نؤمن بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تلعب دورًا دبلوماسيًا حيويًا في إنهاء المعاناة، ونحن نضم أصواتنا إلى أصوات الكونجرس الأمريكي، واليونيسيف، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها الكثير. إن إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي. وعلى غرار ما تقوله اليونيسبف، يجب أن تسود الرحمة والقانون الدولي".

وحتى كتابة هذه السطور، تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على غزة في الأيام الـ 12 الماضية مما أدى إلى مقتل طفل واحد كل 15 دقيقة.

"لقد نفد الغذاء والماء والكهرباء والأدوية والوصول الآمن إلى المستشفيات لدى الأطفال والأسر في غزة، وذلك بعد أيام من الغارات الجوية وقطع جميع طرق الإمداد. نفد الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بعد ظهر الأربعاء، مما أدى إلى توقف الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. ولم يعد بإمكان معظم السكان الحصول على مياه الشرب من مقدمي الخدمات أو المياه المنزلية عبر خطوط الأنابيب…. لقد وصل الوضع الإنساني إلى مستويات مميتة، ومع ذلك تشير جميع التقارير إلى وقوع المزيد من الهجمات. يجب أن يسود الرحمة – والقانون الدولي". – المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر.

وبعيدًا عن آلامنا وحزننا على جميع الأشخاص هناك وأحبائهم في جميع أنحاء العالم، فإن ما يدفعنا هو إرادة لا تتزعزع في الدفاع عن إنسانيتنا المشتركة. نحن ندافع عن الحرية والعدالة والكرامة والسلام لجميع الناس ونؤيد رغبة عميقة في وقف المزيد من إراقة الدماء.

نحن نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، ووقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا، وكما قال رئيس الإغاثة الطارئة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة، فإن "التاريخ يشاهد".

أندرو جارفيلد

أوسكار أيزاك

أليسا ميلانو

أمريكا فيريرا

أمبر تامبلين

أماندا سيلز

أنوشكا شانكار

أريا ميا لوبيرتي

أيو إيديبري

إيلانا جرازر

إنديا مور

إلفيرا ليند

بسام طارق

باسم يوسف

تشانينج تاتوم

تشيرين دابيس

جيمس شيموس

جيريمي سترونج

جون ستيوارت

حسن ميناج

داريوس ماردر

ديفيد كروس

دومينيك فيشباك

دومينيك ثورن

رامي يوسف

ريز أحمد

روزاريو داوسون

ريان كوجلر

ساندرا أو

سيباستيان سيلفا

سوزان ساراندون

شايلين وودلي

فيك مينسا

شاكا كينج

كريستين يتسيوارت

كيت بلانشيت

كوينتا برونسون

ماكلمور

ماهرشالا علي

مارجريت تشو

مارك رافالو

مي قلماوي

مايكل مالاركي

مايكل ستايب

ميشيل وولف

مو عامر

هند صبري

والاس شون

واندا سايكس