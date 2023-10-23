محمد رمضان يلتقي بوزير خارجية الأردن ويعلق على القضية الفلسطينية

ميرنا وليد - بيروت - التقى الفنان المصري محمد رمضان، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونشر رمضان صورة تجمعهما.

وكتب محمد رمضان معلقا على الصورة، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء: "السيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سعدت بلقاءك اليوم، ولمست محبتك الشديدة لبلدي مصر".

وأضاف رمضان: "شكرًا لاهتمامكم بالقضية الفلسطينية، وتمنياتي لك وللمملكة الأردنية و لكل بلادنا العربية الأمان و الرخاء و الاستقرار".

يذكر أن محمد رمضان تعرض لهجوم بسبب فيديو نشره أثناء خضوعه لجلسة مساج وباديكير وماسكات للوجه في نيجيريا، وذلك استعدادًا لحفله هناك.

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