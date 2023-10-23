كلنا "أنغام" هشتاج يطلقه النجوم على السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة - تضامن عدد من النجوم والمشاهير،عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة ، مع النجمة أنغام، وذلك بعدما تلقت رسالة تهديد ارسلت لها من قبل الكيان الصيهوني، إذ حدثت خناقة بين أنغام والمتحدث الرسمي باسم جيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

ونشرت النجمة بشري رسالة عبر حسابه الرسمي وقالت فيها:" لازم يترجم للغات مختلفة و يوصل لكل شعوب العالم عشان الناس تعرف أكتر وتتأكد من ممارسات مجرمي الحرب".

وتفاعل النجوم والجمهور مع هاشتاج "كلنا أنغام" ووجهوا رسائل دعم لأنغام وقالوا لها أنها صوت مصر وصوت العرب وأنهم فخورين بها كثيرا لما فعلته.

كما علقت الإعلامية لميس الحديدي على الأمر خلال برنامجها "كلمة أخيرة" وقالت: "هذه هي القوة الناعمة مؤثرة وقوية ولا تخاف وعارفة يعني إيه وطن، واضح إن الرسالة وصلت يا أنغام ووجعت وأثرت".

بداية القصة بين أنغام و أفيجاي أدرعي

وبدأت القصة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، عندما ردت أنغام على تدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لأهالي أحد أحياء غزة طالبهم فيها بإخلاء الحي، وكتبت له: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

وفي يوم الخميس 19 أكتوبر قام أفيخاي أدرعي بالرد على أنغام قائلا: "حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية.

أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

لم تسكت أنغام أمام ما قاله عنها وردت عليه قائلة: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

وأضافت: الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل، شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!.وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم.

لتتلقى بعدها بأيام رسالة تهديد أكدت أنها لم تخيفها وردت عليها برسالة واضحة وصريحة قالت فيها: ""نعلم جيدا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل، لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه".

وتابعت: "مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستلقة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستظل أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدًا كل ساعة لا كل عام".

واختتمت أنغام: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض بالقانون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة.. ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامكم".