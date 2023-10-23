هاني شنودة في ضيافة محمود سعد ببرنامج sold out

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي محمود سعد الموسيقار الكبير هاني شنودة، في حلقة جديدة من برنامج sold out، في موسمه الثاني والذي يعرض عبر المنصة الترفيهية الشهيرة watch it.

موعد لقاء هاني شنودة ومحمود سعد

ومن المقرر أن تقام الحلقة مباشرةً على أحد المسارح الكبرى بمدينة الشيخ زايد، في الـ4 من نوفمبر القادم، إضافةَ إلى حفل موسيقي لـ هاني يستمتع فيها الجمهور مع أجمل معزوفاته الموسيقية على مدار تاريخه.

لقاء هاني شنودة مع محمد سعد

اكتشف عمرو دياب في إحدى حفلات فرقة المصريينفي بور سعيد واقنعه بنزول القاهرة ودراسة الموسيقى وقدمه للجمهور في البوم ياطريق حيث لحن له اربع اغانى ووزع جميع الاغانى كما عرف عمرو بالعديد من الشعراء والملحنين مثل صلاح جاهين وعبد الرحيم منصور، شوقي حجاب، عزيز الناصر.

كما لحن هانى شنودة العديد من الاغانى الجميلة للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة “بحلم معاك، أنا بعشق البحر”، والقديرة فايزة أحمد “هدى الليل".

كما قام بوضع الموسيقى التصويرية لبعض الافلام المصرية في السينما أشهرها “الحريف، المشبوه، غريب في بيتي، الغول، شقة الأستاذ عليوة”.