بالفيديو: نسرين الحربي تعبر عن ندمها بعد عملية إزالة اللغلوغ

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أعربت نسرين الحربي، مشهورة “التيك توك”، عن ندمها بعد إجراء عملية تجميلية في وجهها لإزالة اللغلوغ.
قامت الحربي بمشاركة مقطع فيديو على حسابها في التطبيق، حيث أشارت إلى أنها تلاحظ تجنب الناس للنظر إلى وجهها بعد العملية، وأشارت إلى أن وجهها أصبح بشكل مربع.
قررت نسرين إجراء عملية تجميلية تسمى “شفط اللغلوغ”، والتي تهدف إلى إزالة الدهون الزائدة من منطقة الذقن والرقبة للحصول على عنق مشدود ومظهر جمالي محسّن.
تعليقات الحربي جاءت بعد أن قامت بالتعليق على حادثة سب نجمة أخرى لزوجها خلال بث مباشر على حسابها الشخصي. لم تكشف الحربي عن اسم الشخصية المشار إليها. نصحتها آنذاك بعدم سب زوجها أمام الجمهور بسبب أطفالها، حيث أشارت إلى أن تصرفها قد يؤثر على نفسية الأطفال في المستقبل عندما يشاهدون والدتهم تتحدث بشكل سلبي عن والدهم أمام الآخرين.
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