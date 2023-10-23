في أول ظهور إعلامي لها بعد تماثلها للشفاء.. شاهد مرام البلوشي تعلق على أزمتها الصحية

كشفت الفنانة الكويتية مرام البلوشي عن تفاصيل معاناتها الصحية، التي بدأت بذبحة صدرية في عام 2019، وانتهت مؤخرًا بالتهاب في الرئة نقلت على إثره إلى العناية المركزة.

قالت مرام في أول ظهور إعلامي لها بعد تماثلها للشفاء، إن ضغط العمل الشديد الذي كانت تبذله في مسلسل “دفعة القاهرة” في عام 2019، أدى إلى إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة.

وأضافت أنها استأنفت تصوير المسلسل في اليوم الثامن من إصابتها بالمرض، على الرغم من وضعها الصحي الخطير.

وفي عام 2020، أصيبت مرام بفيروس كورونا أكثر من مرة، مما أدى إلى غيابها عن العروض الخمسة الأولى لمسرحيتها، وأثر سلبًا على صحتها بسبب إصابتها بالربو التحسسي.

وصرحت مرام أنها تعاني من العديد من الأمراض الوراثية بسبب وجود قرابة بين والديها، قائلة: “أنا مصابة بالربو منذ سن 14 عامًا، بالإضافة إلى مشاكل في الرئة والأوعية الدموية.”

وكانت أزمتها الصحية الأخيرة بسبب وجود ماء في الرئة، حيث كانت تنسى إجراء فحوصات طبية بشكل دوري بسبب انشغالاتها الدائمة بعائلتها وعملها.

قالت مرام إنها كانت تشعر بألم لا يمكن وصفه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها لا يمكنها حتى تمثيل ألمها بالرغم من إتقانها التمثيل بشكل كبير.

وأوضحت أنها في حال تحدثت عن ألمها سيشعر الناس أنها تبالغ، لأن الألم لا يشعر به سوى صاحبه.

أكدت مرام أن فترة مرضها أنهت علاقتها بالكثير من الأشخاص الذين كانوا يدّعون محبتهم لها، وهي الآن مكتفية بعائلتها وأولادها وصديقاتها المقربات من خارج الوسط الفني.

وقالت إن شقيقها وزوجته هما أول شخصين رأتهما لحظة استيقاظها من الغيبوبة.

وأضافت مرام أنها وجدت دعمًا من الغرباء أكثر من المقربين منها، قائلة: “لم يبقَ طبيب أو ممرض غريب لم يطمئن عليّ وأنا في المستشفى، والورود التي وصلتني كانت من أشخاص لا أعرفهم.”