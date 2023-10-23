بعد أن تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، نجلاء عبد العزيز، للانتقادات بسبب ظهورها بدون حجاب في أخر رحلة صيفية لها بالخارج، كشفت عن سبب قيامها بذلك الأمر.
وردت نجلاء عبد العزيز على سؤال وجه لها من إحدى المتابعات حول سبب تخليها عن الحجاب قائلة: “طيب ايه سبب اللي خلاكي تتركين الحجاب، أنا أحبك وما أريدك بهذا الوضع، الله يهديك يا رب”.
وأوضحت المشهورة السعودية أنها شعرت بالنفاق، لذا قررت أن تتخلى عن الحجاب مؤقتاً، خاصة أنها لا تظهر به في رحلاتها في الخارج على عكس تواجدها في السعودية.
وقالت : “السبب اللي خلاني أترك الحجاب هو أني أكشف برا السعودية.. قلت لنفسي وش هالنفاق!”، موضحة أنها خلال تواجدها في السعودية تضع الحجاب والنقاب لكنها لا تفعل ذلك في الخارج لذا قررت أن تكون على وتيرة واحدة.
وتابعت: “أنا اكشف برا السعودية، وبداخلها البس نقاب وش هالنفاق ما عجبتي اللي اسويه أحس العب على نفسي قلت أجل أتحجب هنا زي م انا هناك وبس”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نجلاء عبد العزيز ترد على متابعيها وتكشف سبب تخليها عن الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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