نص رسالة التهديد التي تلقتها أنغام من إسرائيلي على واتسآب

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقت الفنانة أنغام، رسالة تهديد من شخص إسرائيلي لم يكشف عن هويته، عبر تطبيق "واتس آب"، وبدورها نشرت الفنانة صورة لمضمونها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وجاء في نص رسالة التهديد "بحسب الفنانة":"الفنانة الغير فاضل أنغام تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل، الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانيين ومثل هذه التجمعات والهتافات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الاسرائيلية".

كما حملت الرسالة أيضا:"الوقت كفيل لتعلموا من هي اسرائيل".

وردت أنغام، على رسالة التهديد، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة، نعلم جيدا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين".

وتابعت:"هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

وأضافت: "ستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعداً كل ساعة لا كل عام.. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة".