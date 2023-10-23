هكذا واصلت شريهان دعمها للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

واصلت الفنانة الكبيرة شريهان، دعمها للشعب الفلسطيني بعدما تعرض لقصف شديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعادت شريهان، نشر تغريدة نشرتها صفحة غزة، عبر موقع "تويتر".

وحمل المنشور، الذي أعادت شريهان نشره: "مفيش كلام، مفيش إعتذار، مفيش وصف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعادت شريهان بعد غياب 19 عاما عن الشاشة، لتقدم عام 2021، مجموعة استعراضات عن بعض ملامح حياتها، ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات الإتصالات.

وعرضت منصة "شاهد" في العام نفسه مسرحية "كوكو شانيل" التي شهدت عودة النجمة شريهان إلى المسرح الاستعراضي بعد غياب طويل، والمسرحية من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.