فيلم "حديقة الحيوان" يشارك بمهرجان الشارقة السينمائي بدورته العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض فيلم التحريك القصير "حديقة الحيوان" للمخرج طارق ريماوي، المشاركة بمهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب في دورته الـ 10 التي تقام في الفترة ما بين (22 - 28 أكتوبر).

يأتي ذلك بعد فوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين السينمائي.

"حديقة الحيوان" يقام له عرضين خلال فترة المهرجان، حيث يُعرض أول مرة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الساعة 9:15 صباحًا في سينما 12، ويُعرض للمرة الثانية يوم الأربعاء 25 أكتوبر الساعة 11 صباحًا في سينما 10 و11.

تدور أحداث الفيلم حول تجول "سامي" في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب. رغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.

وشارك الفيلم في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي.