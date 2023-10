Six Feet Over يشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعرض فيلم Six Feet Over للمخرج كريم بن صالح على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة 45 من مهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي (20 - 28 أكتوبر)، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية، وسيشهد عرضين الأول يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الساعة 8:30 مساءً في الكوروم في صالة باستور بحضور المخرج، ويُقام العرض الثاني يوم الجمعة 27 أكتوبر الساعة 2 مساءً في الكوروم في صالة باستور.

يدور الفيلم حول سفيان، ابن الدبلوماسي جزائري سابق، يعيش حياته حتى تلك اللحظة خارج الأراضي الجزائرية، ويدرس في مدينة ليون الفرنسية. يقع ضحية لقرار إداري ويصبح مهدد بالفصل. وعلى أمل أن يضيف شرعية قانونية إلى وضعه، يقرر سفيان العمل مؤقتًا تحت إمرة حانوتي مسلم. وبينما يتخبط بين هويته وشعوره بالذنب، يقوده حمل الموتى على أكتافه نحو طريق أكثر إشراقًا.

SIx Feet Over من إخراج كريم بن صالح، ويشاركه التأليف جميل بلماهي، وإنتاج وليد بهاء (شركة Tact Production)، وتشارك في الإنتاج يوجيني ميشيل (شركة Les Films du Bilboquet)، وبطولة حمزة ميزياني، قادر أفاك، سعاد أرسان، مصطفى دياديام، تصوير بيير هوبرت مارتن، ومونتير بينيديكت كازاوران، وتتولى شركة The Party Film Sales مهام توزيع الفيلم في جميع أنحاء العالم، بينما توزعه شركة MAD Solutions في العالم العربي.

كريم بن صالح وُلد في الجزائر لأب جزائري وأم برازيلية. قضى وقتًا من حياته في هايتي والسنغال، ثم انتقل إلى باريس عندما أصبح في الثامنة عشر من عمره لدراسة الأدب والفلسفة والعلوم الاجتماعية، وبعد ذلك التحق بمدرسة لندن للسينما حيث أخرج فيلم Constant Flow. اختير فيلمه القصير Le Secret De Fatima للمشاركة في العديد من المهرجانات من بينها كليرمون فيران، وحصل على عدة جوائز وعرض على قناة Arte.

أخرج بنصلة (Racine(s وهو فصل من الفيلم الروائي Paris La Métisse، انضم بعد ذلك إلى Collectif Tribudom وهي منظمة تعمل مع المراهقين في ضواحي باريس التي تعيش فيها الطبقة العاملة، وتعاون كريم مع هذه المنظمة في صناعة الكثير من الأفلام القصيرة، كان أحدثها (Chantier(s.

وعمل بعد ذلك على الفيلم القصير Les Heures Blanches الذي تعاون فيه مع السيناريست الكندي سيباستيان باريل. ويعكف كريم الآن على تطوير فيلمين روائيين، اختير أحدهما في مختبر صندانس للكتاب والمخرجين. وإلى جانب كونه سيناريست ومستشار في عدة مشاريع أخرى، يسعى إلى المضي في مسيرته في التمثيل، ويمتلك أيضًا خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تدريس السينما في فرنسا والبرازيل.