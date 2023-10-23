نبيل الحلفاوي يوجه الشكر للطاقم الطبي في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة شكر وتقدير للطاقم الطبي في غزة، بعد المجهود الكبير الذي يقدمه التمريض للجرحى.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ألف تحية وتقدير لأبطال الملحمة الطبية في غزة من أطباء وتمريض ومسعفين وشباب يساعدهم وشباب يرفع الأنقاض وسط نقص وعجز كل الإمكانيات والقصف المتواصل".

وأضاف الحلفاوي: "أمدهم الله من لدنه عزما وقوة وحماهم".

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال اليوم الاثنين، إن العدد المؤكد للرهائن المحتجزين في غزة 222 رهينة لدى الفصائل الفلسطينية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلن مقتل 308 من العسكريين منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.