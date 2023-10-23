ريهام عبد الغفور تدعو لـ فلسطين مع استمرار قصف جيش الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة ريهام عبد الغفور، للشعب الفلسطيني بعدما تعرض لهجوم حاد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت ريهام، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "لقيت حد منزل الدعاء ده، وحسيت إنه بيعبر حقيقة عن شعور ناس كتير منا".

وأضافت: "اللهم أغفر تقصيرنا، اللهم لأجل صغار رضع وأطفال أبرياء وكبار ركع ونساء عجز، أرفع عنهم البلاء ورد هجوم الأعداء".

يذكر أن، ريهام عبدالغفور شاركت بموسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "رشيد" بطولة محمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.

وكانت آخر أعمالها مسلسل "أزمة منتصف العمر" وشاركها البطولة كريم فهمي ورشدي الشامي ورنا رئيس، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن سليم وأحمد عادل، وإخراج كريم العدل.