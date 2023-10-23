تفاصيل المطالبة بزواج صلاح السعدني وهالة صدقي في كواليس "أرابيسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

شكلت الفنانة هالة صدقي، ثنائيا فنيا مع الفنان الكبير صلاح السعدني، ووصل إلى حد غضب الجمهور بسبب ما حدث بينهما في مسلسل "أرابيسك".

ومع احتفال الفنان الكبير صلاح السعدني، بدخول عامه الـ 80 ، اليوم الإثنين 23 أكتوبر، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1943، نرصد ما ذكرته الفنانة هالة صدقي.

الفنانة هالة صدقي، خلال ظهورها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، قالت: "خلال تصوير حلقات مسلسل (أرابيسك)، وصل إلينا غضب الجمهور الكبير، بسبب ارتباطهم بالعلاقة العاطفية التي كانت بين (حسن أرابيسك- صلاح السعدني)، و (توحيدة) الشخصية التي كنت أقدمها".

وتابعت: "بل تصوير الحلقة الأخيرة، من المسلسل (كانوا عايزين يغيروا النهاية ويجوزونا)".

مسلسل "أرابيسك" عرض عام 1994، قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، و إخراج جمال عبد الحميد، وشارك في بطولته مع صلاح السعدني، وهالة صدقي، نخبة من النجوم و النجمات، منهم: هدى سلطان، أبو بكر عزت، سهير المرشدي، هشام سليم، لوسي، حسن حسني، كرم مطاوع، شوقي شامخ، نادية رشاد، لطفي لبيب، المنتصر بالله، محمد كامل، نادية فهمي، محمد متولي، وغيرهم.