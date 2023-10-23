وائل عبد العزيز يتبرع بـ الدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تزامنا مع الأحداث الراهنة التي تشهدها غزة من غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان وائل، نشر في تدوينة سابقة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الشيلة تقيلة أوي .. ربنا معاك ومعانا".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال وائل عبد العزيز مسلسل "إختراق 2" وشارك في بطولته مي سليم، نضال نجم، أحمد عيد، ومن تأليف طلال السدر، ومن إخراج أحمد حسن.