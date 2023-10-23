مجدى أبو عميرة: اشتغلت ممثل مع صلاح السعدنى ولديه قدرة جبارة على الحفظ

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القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج الكبير مجدى أبو عميرة على تهنئة الفنان الكبير صلاح السعدنى بعيد ميلاده الـ 80 الذى يتزامن مع اليوم الإثنين 23 أكتوبر، حيث أخرج أبو عميرة آخر أعمال السعدنى في الدراما، مسلسل "القاصرات" الذى تم عرضه عام 2013 وابتعد صلاح السعدنى بعدها عن الفن لظروفه الصحية".

وقال المخرج مجدى أبو عميرة لـ"الخليج 365": "النجم الكبير وعمدة الدراما المصرية صلاح السعدنى.. أنا بحبه جدًا جدًا، واشتغلنا مع بعض وآخر مسلسل كان "القاصرات" اللي ناقش قضية زواج القاصرات، ولكن اللى أنا عاوز أقوله الجديد، أنى وأنا طفل في رابعة ابتدائى، كنت بمثل في مسلسل "لا تطفئ الشمس" إخراج الأستاذ نور الدمرداش وكان أستاذ صلاح بطل المسلسل".

وأضاف أبو عميرة: "فاتت الأيام واشتغل صلاح السعدنى معايا وأنا مخرج في مسلسل "حوا والتفاحة"، وكنا بنصور في استديو الاهرام، وكان وقتها "لا تطفئ الشمس" يعاد عرض، فكان السعدنى جايب في أوضته تليفزيون صغير كدا وبيتفرج على المسلسل أثناء الإعادة وقالى تعالى شوف نفسك وأنت طفل، فذهبت عنده في الأوضة وكنا بنشوف مشهد من المشاهد اللى أنا ظهرت فيها".

وأوضح مجدى أبو عميرة: "صلاح السعدنى إنسان عظيم وفنان من الزمن الجميل ونجم كبير ويعرف يعنى إيه مخرج، كمان كان عنده ميزة أنه مش بيبص في الورق كتير، من بصة واحدة تلاقه بيصور المشهد بدون ولا غلطة، لأن عنده قدرة عجبارة على الحفظ، ربنا يديله الصحة وطولة العمر ودايما أعماله منورة حياتنا وعاشية في الدراما المصرية والعربية.

يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدنى، اليوم الاثنين 23 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 80 حيث أنه من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للثميل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

البداية الفعليه للفنان صلاح السعدنى في مشواره الاحترافى بالتمثيل كانت في أوائل الستينيات من خلال التلفزيون، فيما بعد توالت الأدوار التلفزيونية عليه بالإضافة إلى أدوار سينمائية كثيرة، كانت أول مسلسلاته هو الرحيل عام 1960، بعد ذلك انقطع السعدني عن التمثيل لحوالي أربع سنوات، ليعود عام 1964 في مسلسل الضحية، وخلال الستينيات تركزت أعمال صلاح السعدني على الدراما التلفزيونية وكذلك الحضور الدائم على خشبة المسرح.

تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدنى في مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليىء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور، وأصبحت لقب يناديه بيه الوسط الفني، كما سجل مسلسل "القاصرات" عام 2013 الظهور الأخير للفنان صلاح السعدنى وابتعد عن الساحة بسبب ظروفه الصحية وحاجة للراحة التامة وعدم التحدث بكثرة.