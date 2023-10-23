شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "المؤلفين والملحنين" و"مصر العربية للإنتاج السينمائى" والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الاجتماع، حضور عدد من مجلس "المؤلفين والملحنين"، وهم: الشاعر عمر الجبيلي، نائب رئيس الجمعية، والشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام الجمعية، والملحن ماجد عرابي، أمين صندوق الجمعية، و الشاعر مصطفى مرسي، عضو مجلس إدارة الجمعية.
ويأتي هذا البروتوكول، لاستغلال عدد من الأغنيات لمدة عام يتجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر في رغبة في عدم التجديد، وذلك في الأعمال الفنية الجديدة، التي تُنتجها الشركة حاليًا، تبدأ من فيلم "الإسكندراني"، حيث جاء ذلك من مُنطلق حرص الطرفين على حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء الجمعية، وتحصيل مستحقاتهم المالية الناتجة عن حق الأداء العلني للأغاني، وفقًا لأحكام قانون الملكية الفكرية والأدبية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز