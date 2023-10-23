بالصور- بطن سوكي واترهاوس المنفوخ حديث المتابعين، فهل النجمة حامل من صديقها نجم توايلات؟

أشعل الممثلان البريطانيان روبرت باتينسون نجم توايلات، وسوكي واترهاوس نجمة Daisy Jones & The Six، الأجواء على السجادة الحمراء لدى وصولهما معًا لحضور حفل “Go Campaign’s 2023 Gala” الذي أقيم السبت الماضي في لوس انجلوس.

وروبرت (٣٧ عامًا) هو سفير مؤسسة Go Campaign الخيرية التي لا تبغي الربح ومقرها في كاليفورنيا، وهي تهتمّ برفع الوعي في المجتمع وجمع التبرعات من أجل الأطفال الأيتام في أنحاء العالم.

غير ان اللافت في إطلالة الثنائي الذي يرتبط بعلاقة عاطفية منذ العام ٢٠١٨، ظهور سوكي (٣١ عامًا) ببطن منفوخ ما دفع بالمتابعين الى التساؤل عن فرضية ان تكون الممثلة حاملاً في أشهر متقدمة لتتحوّل الأنظار من أهمية المناسبة الخيرية الى شأن خاص لن يطول به الأمر حتى تنكشف حقيقته.