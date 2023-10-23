ملكة جمال لبنان لعام 2013 تستقبل طفلها الأول بعد 4 سنوات زواج

ميرنا وليد - بيروت - إستقبلت ملكة جمال لبنان 2013 كارن غراوي طفلها الأول، بعد 4 سنوات من زواجها، وأطلقت عليه إسم أمير.

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وشاركت كارن الجمهور صورة لإبنها عبر حسابها الخاص، من دون أن تكشف عن وجهه، وعلقت: "16- 10 -2023، بسم الله تبارك الله، فرحتنا الجديدة في الحياة أنت تكملنا يا إبني، شكراً لأنك إخترتني لأكون والدتك، سأحبك حتى آخر نفس لي".

وكانت كارن قد استعرضت حملها بطفلها الاول من خلال جلسة تصوير خضعت لها استعرضت فيها علامات الحمل الواضحة عليها خصوصا انها اصبحت بالمرحلة الاخيرة من حملها وظهر معها زوجها الوسيم في الصور وبديا في غاية السعادة وهما يستعدان لاستقبال ابنهما.

كارن ورغم الشهرة التي حققتها بعد انتحابها ملكة جمال لبنان ابتعدت عن الاضواء ولم تدخل عالم التمثيل او تقديم البرامج وكانت قد تزوجت قبل 4 سنوات وتتابع عملها كمهندسة داخلية وتشارك المتابعين بين الحين والاخر صورا لها لكنها تحب الخصوصية بشكل واضح.