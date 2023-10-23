إليسا ترد على منتقدي إحيائها حفلاً في ظل الأوضاع الصعبة

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة اللبنانية إليسا على الإنتقادات التي وجهت لها بعد إحيائها حفلاً غنائي في ألمانيا، بالرغم من الظروف الصعبة.



وكتبت إليسا: "يعني إذا المهندس بيوقف الورشة والمحامي بيوقف مرافعة وصاحب المطعم بيوقف خدمة والمصرفي بيوقف تداولات ساعتها منوقّف شغلنا كلنا. بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لأنو هيدا شغلنا وهيدي رزقتنا وما رح نوقّف كرمال كم حدا فاشل وفاضي عم يحكي ! ما بقا حدا يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا! نقطة عاالسطر".

وقد أحيت الفنانة اللبنانية حفلاً في ألمانيا وتحديداً في مدينة كريفيلد.

وحرصت إليسا على التعاطف مع أهل فلسطين، في ظل الظروف التي يمرون بها، حيث طلبت من الجمهور الوقوف دقيقة صمت، وقالت: "أنا مضطرة أعمل شغلي لأنه لازم أعمل شغلي.. راح ناخذ دقيقة صمت ونوقف كلنا لأجل فلسطين ولأجل كل الشهداء".