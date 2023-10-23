ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة اللبنانية زينة مكي على الأخبار التي إنتشرت والتي أفادت بإستعدادها لدخول القفص الذهبي مجدداً.

ونفت زينة هذه الشائعات جملة وتفصيلاً، إنما قالت: "مجرّد شائعات ولكنّي سأعتبرها فألاً جميلاً".

وكانت زينة قد أقلقت متابعيها على صحتها بعد أن نشرت مجموعة صور عبر خاصية الحالة، تظهر خضوعها لتصوير شعاعي لظهرها ورقبتها، خلال تواجدها في دبي.

ظهرت مكي فيها بلباس المرضى، مرفقة صور التحليل الشعاعي، وعلقت: "غريبة الحياة .. سافرت عالامارات بسبب اعمال وندوة وتصوير.. وسبحان الله كل شي وصل لشي تاني".

وأضافت زينة مكي: "على قولة امي، إجا عبد المعين تَيعين، لاقى بدو مين يعينو"، مضيفة: "معلش عم بضحك بس شر البلية ما يُضحك.. الحمدالله على كل شي".

كانت هذه تفاصيل خبر خبر إستعداد زينة مكي للزواج مرة ثانية يضج السوشيال ميديا.. وهذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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