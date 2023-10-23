بالفيديو- شقيق ترافس سكوت يسأل عن هذا الشيء باهظ الثمن.. وردة فعل سكوت فاجأت الجميع

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجم العالمي ترافيس سكوت بعد أن قابل شقيقه الصغير في كواليس أحد حفلاته، حيث سأله شقيقه عن العقد الذي يضعه في رقبته كما وقال له: "متى ستشتري لي واحدةً من هذه"، ليرد عليه ترافس سكوب وبدون أي تردد قائلاً: "يمكنك أخذ هذا"، ليخلعه عن رقبته ويعطيه إياه، والمفاجئ أن شقيقه لم يصدق أنه أعطا إياه.



وفي وقت سابق، ضجت أنباء إصابة 60 شخصاً في حفل ترافيس سكوت الذي أحياه أخيراً في سيرك ماكسيموس في إيطاليا، نتيجة أعمال شغب بين جمهور الحفل، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعد منع حفله في القاهرة.

وفي أول تعليق لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل على أحداث حفل سكوت، فقال : "لو الحفل كان حدث في مصر أكيد كان هيحصل نفس الأزمة وده انتصار للقرار اللي أخدناه، والحمد لله رب العالمين مش هقدر أقول أكتر من كده".

وجاء حفل ترافيس سكوت في إيطاليا بعد أيام من إلغاء حفله في مصر الذي كان مقرراً إقامته في 28 تموز الماضي عند سفح الأهرامات عقب طلب نقابة المهن الموسيقية الحصول على موافقة أمنية لإقامة الحفل لمخالفته الآداب العامة المصرية.

