تفاصيل أزمة بسمة وهبة مع اللغة العبرية

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الإعلامية بسمة وهبة الجدل،عبر السوشيال ميديا، بعدما تحدثت باللغة العبرية في برنامجها 90 دقيقة، إذ بعثت رسالة للكيان الصهيوني شديدة اللجهة، بعد الهجوم العنيف الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي مع قطاع غزة، ولكن خرج مترجم عبري واتهامها بأنها لا تجيد التحدث باللغة العبرية، وأنها لا تريد إلا التريند، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الخليج 365 التفاصيل الكاملة للأزمة.

البداية

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة إالى الشعب الإسرائيلي، باللغة العبرية قالت :"لماذا لم تتحدث عن الأسرى؟ ولماذا يغامر نتنياهو بالأسرى من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء عن القطاع؟ بمن فيهم الأسرى داخل غزة".

واستكملت بسمة وهبة حديثها قائلة: "شعب إسرائيل فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيما، هذا شخص متهور ومجرم حرب ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير".

وناشدت الإعلاميين الإسرائيليين لإعادة الحسابات والبحث عن حل حتى يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني في سلام، قائلة:"لابد أن تعرفوا أن فلسطين أرض للفلسطينيين ولا يوجد نص إلهي يقول إن إسرائيل مكانها فلسطين".وأوضحت أن هناك أشخاصا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرّح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء"..

وبررت بسمة وهبة حديثها باللغة العبرية قائلة:"عاوزة الشعب الإسرائيلي يعرف بنيامين نتنياهو بيعمل في الفلسطينيين إيه، لأن معظم البوستات المنشورة على السوشيال ميديا نحن فقط للأسف اللي نراها لأنها عليها حظر وتعتيم، ويحظروا الحسابات التي تدعم القضية الفلسطينية".

مترجم عبري يتهم بسمة وهبة " عايزة تريند"

علق أحد خبراء اللغة العبرية عبر حسابه الخاص على موقع تيك توك، ووجه رسالة صادمة للإعلامية بسمة وهبة،وذلك بسبب الرسالة التي وجهتها باللغة العبرية للشعب الإسرائيلي.

إذ نشرأحمد سليمان فيديو عبرموقع تيك توك الشهير،وقال :" إنه يقوم بتدريس اللغة العبرية منذ سنوات، ومع ذلك لم يتمكن فهم رسالة بسمة وهبة، معتبرا أن الفيديو ربما يكون كوميديا أو قصد منه تصدرها التريند، ونصح باللجوء للخبراء في اللغة العبرية في الحالات المشابهة.

بسمة هبة تدافع عن نفسها :" أنا جبت جون"

قالت بسمة وهبة :"عايزة أقول أنا نجحت وجبت جون وده كان الغرض من الرسالة، لما رسالتي ينقلها روعي كياس ويعتبر من أشهر الصحفيين في إسرائيل، وعرضتها قناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها صحيفية يديعوت أحرونوت، فأنا أعتبر إني جبت جون زي محمد صلاح، لإن رسالتي وصلت".

واستكملت حديثها : "كل يوم بنصرخ ونتكلم على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الآخر هما عاملين تعتيم على كلامنا، وعلى الشعوب العربية كلها وأي حد يتضامن مع شعب فلسطين ويعترض على اللي بيحصل مع الفلسطينيين".

وأضافت: "أنا لغتي أصلا عربية وأفتخر، ومش بعرف عبري لكن حاولت ونجحت، ويوم واحد إتكلمت عبري ده طلع منه وده نجاح لي عل فكرة، لكن الناس انقسموا ناس عحبها وناس عندها وقت فاضي ومش فارق معاها فلسطين.