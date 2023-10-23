بسمة وهبة تعلق على إثارتها الجدل برسالتها العبرية: جبت جون وده كان الغرض

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الإعلامية بسمة وهبة خلال تصريحات لها، عن سعادتها بأنها حققت هدفها من الرسالة التي وجهتها ضمن لقطات برنامج "90 دقيقة" إلى الشعب الإسرائيلي باللغة العبرية، مشيرة: جبت جون وده كان الغرض.

بسمة وهبة

بسمة وهبة تعلق على رسالتها بالعبرية

كشفت بسمة وهبة خلال تصريحاتها، قائلة: "عاوزة أقول أنا نجحت وجبت جون وده كان الغرض من الرسالة، لما رسالتي ينقلها روعي كياس ويعتبر من أشهر الصحفيين في إسرائيل، وعرضتها قناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها صحيفية يديعوت أحرونوت، فأنا أعتبر إني جبت جون زي محمد صلاح، لإن رسالتي وصلت".

بسمة وهبة

تابعت بسمة وهبة: "كل يوم بنصرخ ونتكلم على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الآخر هما عاملين تعتيم على كلامنا، وعلى الشعوب العربية كلها وأي حد يتضامن مع شعب فلسطين ويعترض على اللي بيحصل مع الفلسطينيين".

أضافت بسمة وهبة: "أنا لغتي أصلا عربية وأفتخر، ومش بعرف عبري لكن حاولت ونجحت، ويوم واحد إتكلمت عبري ده طلع منه وده نجاح لي عل فكرة، لكن الناس انقسموا ناس عحبها وناس عندها وقت فاضي ومش فارق معاها فلسطين".

أنهت بسمة وهبة حديثها قائلة: "الناس بتركز للأسف على الفاضي وده للأسف يدل على مأساة، ركزوا في الجرائم اللي بتحصل في غزة، وأنا شوفت تعليقات من إسرائيليين بيقولوا لغتها كانت صعبة بس الرسالة مفهومة".

من ناحية أخري، وجهت بسمة وهبة مؤخراً رسالة للشعب الإسرائيلي في حديثها بالعبرية بمساءلة رئيسهم وحكومتهم عن سر تجاهلهم مصير الأسرى الموجودين في غزة، في ظل القصف المتواصل لها.