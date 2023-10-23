صوت وصورة .. حنان مطاوع تدخل في صدمة بسبب طلاقها

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل صوت وصورة الحلقة السابعة، قائمة مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، والتي شهدت العديد من الأحداث.

حققت حلقات صوت وصورة، نجاحًا كبيرًا، إذ حصدت إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد، كما حصلت على نسب مشاهدات كبيرة وتصدرت المركز الأول على منصة watch it.

أحداث مسلسل صوت وصورة

وتضمنت أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة السابعة، ظهور رضوى التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، والتي تلقت خبر طلاقها بصدمة كبيرة بعدما دخلت السجن بتهمة قتل الدكتور عصام الصياد، الذي يجسد شخصيته الفنان مراد مكرم، بعدما تحرش بها جسديًا، وعلى الفور تم اتهامها في قضية قتله.

حنان مطاوع

وقررت رانيا التي تجسد شخصيتها الفنانة ولاء الشريف، شقيقة رضوى، التشكيك في قوى شقيقتها العقلية أمام المحكمة حتى تنقذها من حكم الإعدام، وبالفعل تم عرض رضوى على الطبيبة النفسية، وفي انتظار تقريرها النهائي للمحكمة.

كما تعرض نجل نرمين والتي تجسدها نجلاء بد، وهي أرملة الدكتور عصام الصياد، خلال أحداث المسلسل لموقف صعب، بعدما اعتدى على زميل له في الجامعة وتم نقله إلى المستشفى، نتيجة حديثه بطريقة صعبة عن والده واتهامه بالتحرش، وتحاول نجلاء بدر أن تلعب دور الأم القوية التي تحارب من أجل حماية أبنائها وفي الوقت نفسه إثبات براءة زوجها حفاظا على سمعة أسرتها، حتى مع تأكدها من إدانته.

مسلسل صوت وصورة

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.