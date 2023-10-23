فيلم حديقة الحيوان ينطلق بمهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق فيلم التحريك القصير حديقة الحيوان للمخرج طارق ريماوي خلال فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب (22 - 28 أكتوبر)، وذلك ضمن جولة العروض الناجحة للفيلم في العالم العربي إذ فاز مؤخرًا بـجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين السينمائي.

فيلم حديقة الحيوان

فيلم حديقة الحيوان

ويحصل الفيلم على عرضين خلال فترة المهرجان حيث يُعرض أول مرة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الساعة 9:15 صباحًا في سينما 12، ويُعرض للمرة الثانية يوم الأربعاء 25 أكتوبر الساعة 11 صباحًا في سينما 10 و11.

وكان الفيلم سبق وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي.

تنطلق الأحداث بينما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب. رغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.