نبيل الحلفاوي: "جرائم الحرب الإسرائيلية فوق الخيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يواصل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي تعليقه ودعمه على القضية الفلسطينية، التي هزت العالم بأكمله.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أتحدى أن يكون أحد قد تخيل ما يحدث الآن أمام عيون العالم أجمع، جرائم الحرب الإسرائيلية فوق الخيال.. لا ينافسها إلا الدعم الفاجر من أمريكا وحكومات أوروبية لم توافق حتى على وقف إطلاق النار بل وحركت أساطيلها لإرهاب من يفكر في التدخل".

ومن ناحية أخرى شارك الفنان نبيل الحلفاوي في فيلم "تسليم أهالي"، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عبدالله مشرف، إخراج خالد الحلفاوي.