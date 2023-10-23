أنغام تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة أنغام، دعم القضية الفلسطينية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور ومقاطع فيديوهات من مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في غزة.

وأعادت "أنغام" نشر منشورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" والتي دعمت خلاله مطالبات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة والمستمر منذ أكثر من 10 أيام.

وجاءت المنشور الذي نشرته "أنغام" كالتالي: "نطالب بوقف إطلاق النار، هذا هو الشيء الوحيد الذي لابد من أن يكون الأكثر انتشارًا على السوشيال ميديا، قوموا باستخدام حساباتكم الرسمية للمطالبة بوقف إطلاق النار فورًا وبالأخص إذا كنتم في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا".

ودخلت "أنغام" في سجال مؤخرًا مع المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عندما قامت بنشر بوست عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وجهت خلاله رسالة غامضة لشخص ما قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا منك"، ليقوم "أفيخاي" بعدها بإعادة نشر البوست عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق.

وقام بتوجيه رسالة لـ "أنغام" قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقي في الآخرة والعذاب الأليم وهناك من سيفتقده عز وجل برحمته على أفعاله الإنسانية، أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

لتقوم "أنغام" بمهاجمته والرد عليه قائلة: "انت يا أسمك ايه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكاستور فاكر؟".

واستكملت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

لتكشف بعدها "أنغام" عن تلقيها رسائل تهديد وتضمنت الآتي: "الفنانة أنغام.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذين قمتوا به انت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات والهتافات الرخيصة لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية".

وردت أنغام، على رسالة التهديد، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة، نعلم جيدا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين".

وتابعت: "هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

ولاقت رسالة تهديد "أنغام" دعم العديد من متابعيها منهم الفنانة بشرى قائلة: "لازم يترجم للغات مختلفة ويوصل لكل شعوب العالم عشان الناس تعرف أكتر وتتأكد من ممارسات مجرمي الحرب"، والفنانة داليا البحيري: "برافو حبيبتي ونعم الرد ونعم الكلمات والله أحسنتي وصدقتي".

يذكر أنه تم تأجيل حفل أنغام والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري في دبي دعمًا للقضية والشعب الفلسطيني.