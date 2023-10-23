أفلام تحدثت عن الحروب ومعاناة الشعوب في تاريخ السينما العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دائمًا ما تنال الأفلام الحربية إعجاب الملايين من محبي الفن السابع حول العالم والتي تكشف مدى صعوبة قرار الحرب وتأثيرها على الشعوب.

وتحقق هذه الأفلام جدلًا بين الجمهور والنقاد عند عرضها إلى جانب الملايين من الإيرادات سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي ويتم منع العديد منها بدول الشرق الأوسط.

وإليكم أبرز الأفلام الحربية التي كان لها بصمة حقيقية في تاريخ السينما:

Kingdom of Heaven

الفيلم إنتاج عام 2004، وتدور أحداثه أثناء الحروب الصليبية خلال القرن الثاني عشر الميلادي واحتلال القدس، لتواجه الحملات الصليبية خصمًا لا يستهان به وهو الناصر صلاح الدين الأيوبي وجسده على شاشة السينما النجم السوري غسان مسعود والذي يشن حملة على الأراضي المقدسة في محاولة منه لإعادة ضمها مرة أخرى للدولة الإسلامية.

ويعد فيلم "مملكة الجنة" هو من أشهر الأفلام الحربية في تاريخ السينما وقدم خلالها المخرج العالمي، ريدلي سكوت الحقيقة كاملة بدون تحريف أو تزييف، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه حيث تخطت إيراداته العالمية حاجز الـ 200 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 130 مليون.

Braveheart

الفيلم إنتاج عام 1995، وتدور أحداثه حول المحارب الأسكتلندي، ويليام والاس الذي تقوم إحدى القوات الإنجليزية بقتل حبيبته ليقرر بعدها إشعال حرب بين الأسكتلنديين وإنجلترا لعودة الأراضي الاسكتلندية لشعبها، وقام ببطولة الفيلم النجم الأمريكي، ميل جيبسون وأصبح الفيلم من أهم الأفلام الحربية التي جسدت معاناة الشعوب مع الاحتلال الغاشم ومحاولة هذه الشعوب في الاستقلال ونيل الحرية من بين أيدي المحتل.

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه تجاريًا وإيرادات عالمية بلغت 213 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 72 مليون دولار، كما فاز بـ 5 جوائز أوسكار أهمها جائزة "أفضل فيلم"، كما دخل الفيلم قائمة موقع "IMDB" للأعمال السينمائية الأعلى تقييمًا في تاريخ السينما وحاز على المركز الـ 78.

Saving Private Ryan

الفيلم إنتاج عام 1998، ويعد من أبرز الأفلام الحربية التي جسدت روح التسامح والمعاناة في آن واحد، حيث تقوم إحدى الفرق العسكرية بالبحث عن مجند أمريكي لإعادته لوطنه بعد وفاة أخواته أثناء المعركة، وقدم الفيلم ملحمة إنسانية بكل معنى الكلمة إلى جانب المشاهد الحربية التي تم إتقانها بشدة من قبل المخرج المخضرم، ستيفن سبيلبرج.

وحاز الفيلم وقت عرضه على إشادة من قبل النقاد وصناع السينما، وشارك ببطولته نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم النجم الأمريكي، توم هانكس والنجم مات ديمون، ونجح الفيلم نجاحًا فاق كل التوقعات وقت عرضه تجاريًا وبلغت إيراداته العالمية 482 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 70 مليون دولار، وفاز الفيلم بـ 5 جوائز أوسكار أهمها جائزة "أفضل إخراج" و"أفضل سيناريو".

Gladiator

الفيلم إنتاج عام 2000، وتدور أحداثه حول جنرال روماني سابق يدعي "ماكسيموس" يتم خيانته من قبل الإمبراطور الروماني وقتل زوجته وابنه، ليقرر "ماكسيموس" الانتقام لهم والذي يتم بيعه لأحد تجار العبيد الذي يقوم بمشاركته بحلبة القتال في محاولة من "ماكسيموس" أن يجد طريقة لمواجهة الإمبراطور الروماني والانتقام لزوجته وابنه.

وجسد شخصية "ماكسيموس" النجم العالمي، راسل كرو، وشاركه البطولة في شخصية الإمبراطور الروماني، خواكين فينكيس، ولاقي الفيلم إشادة كبيرة وقت عرضه وحقق إيرادات عالمية تخطت النصف مليار دولار إيرادات من ميزانية إنتاجية بلغت 103 ملايين، وفاز الفيلم بـ 5 جوائز أوسكار أهمها "أفضل فيلم في العام، وأفضل ممثل في دور رئيسي"، ودخل الفيلم قائمة "IMDB" للأفلام السينمائية الأكثر تقييمًا في التاريخ وحاز على المركز الـ 36.

Oppenheimer

الفيلم إنتاج عام 2023، تدور أحداثه حول الفيزيائي روبرت أوبنهايمر وبداية فكرة صنع القنبلة النووية والصعوبات التي واجهته منذ بداية التجارب بمشروع "مانهاتن" وحتى تطبيقها على أرض الواقع وقذفها على هيروشيما وناجازاكي وعن كم الدمار الذي تسببت فيه القنبلة النووية وعن تأثيرها على الشعب الياباني لسنوات.

وحقق الفيلم نجاحًا منقطع النظير وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ 900 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون دولار، ليتم إعلان الفيلم مؤخرًأ كونه أعلى فيلم سيرة ذاتية تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، وحاز الفيلم على إشادة العديد من النقاد وصناع السينما حول العالم كما تم وصفه بأحد أهم الأعمال السينمائية في الألفية.

Napoleon

الفيلم إنتاج عام 2023، وسيتم عرضه تجاريًا بشهر نوفمبر المقبل، ويتطرق الفيلم للحملة الفرنسية على مصر بقيادة "نابليون بونابرت" والذي يجسده على شاشة السينما النجم الأمريكي، خواكين فينيكس والذي يعيد خلاله التعاون مع المخرج الكبير ريدلي سكوت بعدما تعاونا من قبل بفيلم "Gladiator" عام 2000.