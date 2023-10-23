شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى من مهرجان الشارقة: بصور حاليًا فيلم "المقسوم" وهقدم فيه أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة ليلي علوي خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب فى دورته العاشرة، والجلسة بعنوان "مشوار فنان": "أنا بصور حاليا فيلم المقسوم، ومعايا فى شيرين رضا وسما إبراهيم وكوثر يونس، ومن تأليف هيثم دبور، والفيلم فكرته جديدة، وفي أغنية جديدة فى الفيلم هاسمعها وبعد كده أسجلها".

وتابعت ليلي علوي: "أنا طبعًا عملت مع الأستاذ مدحت العدل مسلسل حديث الصباح والمساء اللذى يعد واحدًا من أهم المسلسلات في الدراما المصرية، واتعامل مع الأستاذ مدحت العدل في أكتر من مشروع مهم".

وأضافت ليلي علوي: "معظم المخرجين المهمين اللي كانوا موجودين اشتغلت معاهم، بداية من عاطف الطيب، ويوسف شاهين، بس اللي كان نفسي اشتغل معاه صلاح أبو سيف، وطبعًا الحمد لله أنا اشتغلت مع أغلب المخرجين الكبار، وفي كل عمل اشتغلت فيه كان فيه حاجة، ومفيش حد اشتغلت معاه إلا وكان في علاقة مثمرة وناجحة سواء مخرج أو ممثل، او مصور، والحمد لله أنا عاملة أعمال كثيرة، ودايمًا في مودة ومحبة في التعامل".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةمن دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.