شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر دراسى داخل معهد ترجمة الفنون والأداب بأكاديمية الفنون بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد العالى لترجمات الفنون والأداب والوسائط الفنية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة عن إتاحة المعهد مقررًا دراسيًا لطلابه لترجمة الأفلام والأعمال الفنية الأجنبية بمختلف لغات العالم، إلى لغة الإشارة وذلك تنفيذًا واتساقًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم ذوى القدرات الخاصة وفى القلب منها لغة الإشارة لمساعدة ابنائنا من هذه الفئات فى الإندماج الإيجابي والفعال مع المجتمع والإنخراط فى كل أنشطته.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الخالق عميدة المعهد: "أن تدريس هذا المقرر سوف يساعد ذوو الهمم مشاهدة الأعمال الفنية والسينمائية بلغة الإشارة، ومتابعة الفعاليات والمهرجانات الفنية الأجنبية في حينها دون الحاجة الى ترجمتها إلي اللغة العربية وبسهولة ويسر".

واضافت: "أن المعهد العالى لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنيه يتيح لطلابه دراسة الترجمة المتخصصة، حيث إنه لا بد أن يكونوا من المتقنين لإحدى اللغات الأجنبية ، ويتولى المعهد صقل مهاراتهم اللغوية من أجل تكوين جيل من المترجمين الرواد لهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع ، وذلك من خلال دراسة الترجمة، وكذلك دراسة لغة الإشارة بالتعاون مع المجلس القومي للأفراد ذوي الإعاقة.

ومن جانب قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: أن لغة الاشارة أصبحت لغة دولية وهي تساعد بشكل أساسى على تعزيز الهوية اللغوية والثقافية لجميع الاشخاص من ذوى الإعاقة السمعية واضافت أن سعى المعهد العالى لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية واهتمامه بتدريس هذا المقرر سوف يساعد فى خلق بيئة أكثر شمولية للصم واكدت أنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدور توعوى وتشجع على تعلم لغة الاشارة.