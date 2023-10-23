شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تروى موقفًا مع نور الشريف بمهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت النجمة النجمة ليلى علوى، موقفًا مع النجم الراحل نور الشريف خلال الجلسة النقاشية المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب فى دورته العاشرة، والجلسة بعنوان "مشوار فنان"، ويدير الجلسة الإعلامى أيمن النمر.

وقالت ليلى علوى:" التمثيل هويتى من صغرى ومسرح المدرسة كان له تأثير كبير فى حياتى وأنا مدرستش تمثيل بس أخدت خبرة كبيرة من كل النجوم اللى وقفت قدمهم واكتسبت منهم خبرة".

وتابعت: "رشحنى النجم الراحل نور الشريف فى فيلم شوارع من نار مع وكان بطولته مع النجمة مديحة كامل وساعتها كنت فى أولى ثانوى وببتدى خطواتى الفنية فجأنى أنه كتب اسمى على التتر مع النجمة مديحة كامل واتخضيت وقولت لنفسى دخلت فى الجد".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.