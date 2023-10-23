شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تدعو لعمل فيلم عربى عن فلسطين وتعلن مشاركتها فيه بدون أجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النجمة ليلي علوي من الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، خلال جلستها النقاشية ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال، عمل فيلم عربى عن فلسطين: "بمناسبة المهرجان أنا بطلب من الشيخة جواهر، أننا نتكتل ونعمل فيلم عربى عن فلسطين يبقي عمل عالمي، وأنا مستعدة أشارك في هذا الفيلم بدون أى أجر".

وردت الشيخة جواهر على الفنانة ليلي علوي مؤكدة: "أنا بحيي كل الفنانين اللي حضروا وحطوا أيدهم في أيدنا علشان ننجح هذا المهرجان، وأنا بحيي الفنانة ليلي علوي أنها قالت فيلم عربي مش مصري ولا إماراتي، وأود أن أشكركم علي حضوركم وحب الشارقة ومصر مفيش مثيل له".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلمًا من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائيةمن دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.