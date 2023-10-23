ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر بعيد ميلاده في منزله وسط أجواء عائلية ضيقة.

وأعاد جيسكار أبي نادر مشاركة الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص، ظهر فيها برفقة إبنيه من زوجته السابقة الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مارسيل وكارل وهما يجلسان إلى جانبه وقد عانقهما بقوة وعلق عليها إبنه كارل: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب".

ولفت الشابان الأنظار إليهما بشكل كبير، حيث أصبحا شابين وسيمين، علماً بأنهما لا يظهران بشكل دائم على السوشيال ميديا أو الإعلام، وان هذا يعدّ ظهور نادر لهما.

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لإبني نادين الراسي وجيسكار أبي نادر.. هكذا أصبحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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