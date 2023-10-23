ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية دينا الشربيني في حملة الهلال الأحمر المصري التطوعي لتقديم مساعدات لأهالي قطاع غزة.

وظهرت دينا للمرة الأولى بعد وفاة والدتها، وهي ترتدي ملابس التطوع، وقالت: "أنا النهاردة موجودة في الهلال الأحمر المصري حسيت أن دي أقل حاجة ممكن أقدر أعملها، وحقيقي لما جيت وشفت الحاجات اللي هما بيعملوها وقد إيه الناس اللي هنا منظمة وبتتعب عشان تعمل أقل حاجة تقدر تعملها إن إحنا نقدر نوصل ده لإخوتنا وأهلنا في فلسطين. نفسي الناس كلها تيجي وتساعد وتساهم في هذا الأمر من طريق التطوع وفرصتنا أن معبر رفح ما زال مفتوحاً وتقدر الحاجات دي حقيقي توصل لهم".

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها.. والسبب غزة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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