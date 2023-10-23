خبر خطوبة غادة عادل وشريف رمزي تضج السوشيال ميديا.. وهذه حقيقته

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ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة المصرية غادة عادل، برفقة الممثل المصري شريف رمزي، وهي تلف يدها على رقبته، وقد ظهر خاتم الخطوبة بيدها، وتم الإدعاء أنهما قد أعلنا خطوبتهما بهذه الصورة.
الخبر ليس صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، والصورة قديمة للغاية، وقد شارك شريف رمزي الجمهور هذه الصورة، من حفل زفاف الفنان المصري محمود العسيلي، ونشرت يوم 13 يناير/ كانون الثاني من العام 2020، وقد جاء في التعليق عليها: "يسعدني دائماً أن ألتقي بصديقتي العزيزة حبيبتي غادة عادل".
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