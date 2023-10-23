ميرنا وليد - بيروت - ظهرت ريبيكا لوس، المرأة التي تم التداول بأن نجم كرة القدم المتقاعد ديفيد بيكهام خان زوجته فيكتوريا معها، إلى العلن وتصدرت الترند بتصريحاتها الأخيرة.

وبحسب ريبيكا فإن علاقتها بديفيد بدأت في أول القرن الحادي والعشرين، ولكنه إبتعدت عنه بعدما عرفت أنه يخونها أيضاً مع عارضة أزياء اسبانية.

وروت أنها شاهدته بإحدى السهرات وهو "مختبئًا في أسفل الحديقة" يتحدث إلى عارضة أزياء إسبانية، كما أنهما إختليا بإحدى الغرف الخاصة، عندما كانت فيكتوريا تحاول التواصل معه عبر الهاتف، وقال: "عندما خرج، أتى ديفيد معه. كان باستطاعتي رؤية عارضة الأزياء في الخلفية مستلقية على السرير. رأيت أنّها كانت غرفة نوم. كنت غاضبة بشدّة، وأعطيته الهاتف وقلت له، خذ زوجتك".

كانت هذه تفاصيل خبر هذه المرأة التي كادت أن تنهي زواج ديفيد وفيكتوريا بيكهام.. وما كشفته مفاجئ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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