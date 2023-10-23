ميرنا وليد - بيروت - خرج الممثل السوري علي سكر عن صمته بعد إنتشار فيديو قديم له وهو يتحدث عن فكرة الزواج والإنجاب.

وشارك علي سكر الجمهور مقطع فيديو قال فيه: "مرحبا، منشان موضوع العيلة والبنت والزواج، شكراً لإهتمامكن فيي، وهو مش من باب بقدر لأأو ما بقدر، أنا موضوع الزواج عندي محسوب جداً، لأنو ما عندي مشكلي بفكرة الزواج، ولكن هيدا موضوع حسابو دقيقي جداً، لأن أنا بحب الولاد وكتير بحب يكون عندي بنوتة، وبدا تصير ملكة، وشكراً كتير عإهتمامكن ولكن هيدا موضوع شخصي جداً ومنو للعام".

نذكر أن علي سكر يشارك في مسلسل كريستال، ودخل الممثل السوري علي سكر في سياق الاحداث بعد الحلقة خمسين من المسلسل، بدور الدكتور النفسي عامر. دور لا يخلو من الكاريزما والاستشارات القيّمة، كما انه صديق الدكتور جواد (الممثل محمود نصر) في العمل ويقع في حب عليا (الممثلة باميلا الكيك).

ويلعب عامر دوراً مهماً في علاج باسل (الممثل السوري خالد شباط) حيث أنه يتحسن بشكل كبير على يد طريقته في العلاج، ويصحب صديق باسل.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الجدل.. نجم كرستال يعلق على فكرة تأخره بالزواج والإنجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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