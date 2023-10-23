أنغام كشفت قضية ابتزاز مهمة .. إعلامية شهيرة تُفجر مفاجأة

ياسر رشاد - القاهرة - فجرت الإعلامية العراقية جمانة ممتاز، مفاجأة بشأن التهديد الذي تلقته المطربة المصرية أنغام بعد تأييدها للقضية الفلسطينية وأدى ذلك لنشوب حرب كلامية بينها وبين أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي .

وقالت جمانة ممتاز، خلال تدوينة جديدة على حسابها بموقع "إكس" تويتر سابقًا: "أنغام الفنانة الشجاعة كشفت قضية مهمة، قضية الابتزاز الذي يتعرض له المشاهير في حال تأييد فلسطين".

وأضافت: "ربما يكون هذا هو سر صمت بعضهم، لربما تلقى تهديد مباشر من الاحتلال، لقد كشف الاحتلال الصهيوني عن وجهه البشع ضاربا بمفاهيم السلام عرض الحائط".

أنغام تتلقى رسالة تهديد من إسرائيل

تلقت الفنانة المصرية أنغام، رسالة تهديد من الكيان الصهيوني، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأعلنت أنغام تعرضها للتهديد بعد مشادة كلامية بينها وبين أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، وتضمنت رسالة التهديد الآتي: "الفنانة غير الفاضلة أنغام تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل".

وتابعت الرسالة التي تلقتها أنغام من قبل الكيان الصُهيوني: "الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانين، ومثل هذه التجمعات والهتافات الرخيصة لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية".

واستكملت الرسالة: "مثل ما تمت إبادة جماعية للفلسطينية قادرين على إبادتكم عن بكرة أبيكم وضم أراضيكم لأراضينا وسيناء ستصبح أرض إسرائيلية شئت أم أبيت سواء الآن أم لاحقًا".

وأضافت رسالة تهديد الفنانة أنغام: "الوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل وماذا تستطيع أن تفعل شعوب ذليلة إسرائيل من عشرات السنين ترى دمكم رخيص، وقتلت منك الآلاف ولا تستطيعون فعل شيء فقط اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة اللي معك، إسرائيل تاج على رؤوسكم".

أنغام

رد أنغام على رسالة التهديد من إسرائيل

ردت النجمة المصرية أنغام على رسالة التهديد التي تلقتها من الكيان الصُهيوني، وكتبت: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة".

وأضافت أنغام: "تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم على ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وتابعت الفنانة المصرية: "نعلم جيدًا من أنتم، مُحتلين ومُغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل".

واستكملت أنغام: "لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على جرحها ما زال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه".

وأكدت أنغام، أن مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

وتابعت أنغام: "ستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدًا كل ساعة لا كل عام".

واختتمت الفنانة أنغام، قائلة: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".