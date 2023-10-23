انطلاق فعاليات احتفال أكاديمية الفنون بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، مساء أمس، العرض المسرحى الغنائي "استديو 46" في قاعة سيد درويش بالأكاديمية، والذى قدمه طلاب المعهد العالي للموسيقى العربيه تحت إشراف الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد وبالتعاون مع كل من المعهد العالى للباليه والمعهد العالى للفنون المسرحية.



جاء العرض فى إطار احتفال قطاعات وزارة الثقافة بحلول الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتور نيفين الكيلانى.

"استديو 46" تأليف عز الدين حافظ، إخراج ضياء الدين زكريا، قيادة المايسترو مازن دراز، اشراف فني لكل من الدكتور خيرية جميل والدكتور هدى أحمد.

وتدور فكرة العرض حول الدور الرائد والعظيم الذى لعبه الفنانين والاذاعة المصريه فى ملحمة أكتوبر التاريخية، وكيف شهد استديو 46 بمبنى الإذاعة والتلفزيون مولد العديد من الاغانى الوطنيه التى لا نزال نتغنى بها حتى الآن مثل "بسم الله.. الله اكبر" و"على الربابة بغني"، وغيرها.

حضر الحفل الدكتور محمود مخيمر المدير التنفيذى للمركز الأكاديمي للثقافة والفنون - سيد درويش، الدكتور أمانى سعد وكيل المعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار والأستاذة مها السيد أمين عام الأكاديمية.