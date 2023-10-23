ويجز يتخذ قرارا مهما من أجل أهالي غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مطرب الراب الشهير ويجز، جولة غنائية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تبدأ جولته يوم الأربعاء المقبل في تورنتو.

وقرر ويجز، التبرع بجزء من أرباح جولتة الغنائية في الخارج لدعم أهالي غزة وفلسطين، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلاً: "بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف المستمر".

وتابع ويجز: "نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، ولقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

وأضاف ويجز: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكل المدنيين فى غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعى".

ويجز

ويجز يثور بسبب فلسطين .."أوقفوا العنصرية"

حرص مطرب الراب ويجز الشهير ويجز، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الوحشية عليه من قبل المُحتل الصهيوني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وأعرب ويجز، عن حزنه من المجازر التي شنها الإحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وكتب:" استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم، أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشيين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد ".

ويجز

وأضاف ويجز:" الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري، وإذا كانوا يعتقدون أنهم كذلك ".

وتابع مطرب الراب، قائلًا: مفيش حد وقف مع المدنيين الفلسطنيين اللي ملهمش ذنب وخايفين من محاسبة إسرائيل، اشتروا كل الأخبار وبيخربوا منشوراتهم حتى المعلومات التعريفية تسيء إلى نسبة المشاهدة إذا نشرت عنها ومع ذلك، فإن هذا سيظل في أذهاننا إلى الأبد، فحياة العرب لن تهمهم أبدًا في الواقع، حتى شعبهم لا يهمهم والندم مش هينفعهم بعد ذلك ".

ويجز

آخر أعمال ويجز

وكان ويجز، طرح آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "حلوة منك"، وحققت صدى واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،